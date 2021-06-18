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Евросоюз "отправит в нокаут" Лукашенко: согласованы санкции против Беларуси

18 июня 2021, 18:11

Соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси ударит по трем сферам - калийные удобрения, банковское дело и нефть.

Лукашенко
Евросоюз готов "отправить в нокаут" Лукашенко / Reuters

Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси. Они затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор.

"Стало понятно, что существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам - калийные удобрения, банковское дело и нефть - с политическим "зеленым светом" на совете по иностранным делам в понедельник. Должно финализироваться в ближайшие дни", - сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Окончательное принятие санкций ожидается уже в ближайшие дни.

Как известно, санкции против Беларуси готовит и Украина - в Совет нацбезопасности и обороны Украины передан санкционный пакет по белорусскому кейсу, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Ранее лидеры стран Евросоюза во время очередного саммита решили расширить экономические санкции против Беларуси, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Все началось после того, как 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Александр Лукашенко новости Европы Санкции против Беларуси
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