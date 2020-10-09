Евросоюз готовится ввести санкции против Лукашенко - СМИ

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко может попасть под санкции Евросоюза.

Официальное решение относительно возможности введения санкций против Лукашенко планируют принять в понедельник, 12 октября. Об этом журналист Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.

"Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал он.

Кроме того, по его словам, министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

Санкции ЕС против Беларуси - что было ранее: