Евросоюз готовится ввести санкции против Лукашенко - СМИ

12 октября главы МИД ЕС соберутся на заседание, на котором примут "амбициозные выводы" в отношении Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко может попасть под санкции Евросоюза.
Официальное решение относительно возможности введения санкций против Лукашенко планируют принять в понедельник, 12 октября. Об этом журналист Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.
"Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал он.
Кроме того, по его словам, министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.
Санкции ЕС против Беларуси - что было ранее:
- В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
- Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.
Автор: Анна Багрий