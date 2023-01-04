Франция передает Украине мощную военную помощь: Зеленский срочно поговорил с Макроном

Макрон заявил, что Франция отправит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC.

Зеленский, Макрон, Путин / Офис президента, сайт Кремля

Сегодня, 4 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает BFM TV, Макрон в разговоре с Зеленский объявил о решении передать Украине военную помощь.

Reuters пишет, что по окончании разговора двух лидеров представитель Елисейского дворца отметил, что Франция направит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC. При этом он не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок.

Что заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский позже написал подробности разговора с Макроном.

Глава государства подтвердил, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

"Провел длительный и детальный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей", - сообщил Зеленский.

Бронетранспортеры Bastion - что известно

Французские бронетранспортеры Bastion предназначены для сил специального назначения.

Они имеют меньший вес (10 тонн) и перевозят 5 экипированных солдат.

Бронетранспортеры вооружены 12,7-мм тяжелым пулеметом и может нести 3 дополнительных средних пулемета.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден также заявили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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