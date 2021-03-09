Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину

Председатель ЕК и лидер США поделились взглядами на ситуацию в нашей стране.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джозеф Байден впервые поговорили по телефону и в частности поговорили об Украине и Российской Федерации.
Европолитик и американский лидер разделяют стратегический взгляд на РФ, говорится в заявлении, опубликованном по итогам разговора на сайте Еврокомиссии.
В документе отмечается, что собеседники поделились своими взглядами на ситуацию в Украине.
Председатель ЕК во время беседы предложила координировать политику Евросоюза и Штатов и меры в отношении Восточной Европы.
"...мы договорились активизировать наше сотрудничество в качестве партнеров-единомышленников и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО…", – говорится в заявлении.
Напомним, Евросоюз и США после агрессии России против Украины в 2014 году решили сдерживать РФ и ввели санкции. Позже ограничительные меры продляли и расширяли.
Новый госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что американские власти будут побуждать украинское государство осуществлять ключевые реформы, станут подталкивать Киев бороться с коррупцией и отменять плохие законы.
Джо Байден еще не проводил телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Справка. Инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го президента США прошла 20 января 2021 года.
- Урсула фон дер Ляйен – немецкий политик, она возглавила Еврокомиссию 1 декабря 2019-го и стала первой женщиной на этом посту, пишет Википедия.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".