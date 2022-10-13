Главная тайна Путина: таролог рассказала о его настоящей матери и детях с Кабаевой

Что известно о совместных детях Владимира Путина и Алины Кабаевой

Владимир Путин воспитывался у приемных родителей, а его настоящая фамилия – Привалов, рассказала известный таролог Людмила Хомутовская.

Его отец Платон был алкоголиком и у Путина есть еще братья и сестры по отцу, однако он не участвует в их жизни. Об этом она рассказала в эфире с журналистом Ростиславом Калацинским.

В то же время приемный отец Георгий Осепашвили избивал Путина, что могло отразиться на его дальнейших взглядах, не исключила собеседница.

По ее словам, Вера Николаевна Осепашвили (Путина), которую несколько лет назад польская журналистка назвала биологической матерью неизменного руководителя России, действительно такова: "Она жива и Путин ей финансово помогал. В последний раз они виделись 10 лет назад. Родная мать".

У нее, кроме Владимира, было трое детей. Одного ребенка в живых уже нет, говорит таоролог.

Она также раскрыла тайну личной жизни Путина с бывшей женой Людмилой. По ее словам, муж избивал ее.

"Но вместе с тем много плакал, не мог справиться с собой. Женщину пугало, что она живет с таким мужчиной. Относительно дочерей путина, то они действительно его родные дети. Не думаю, что они не поддерживают его мнение и даже побаиваются. Общаются они очень мало, как отец он мало о них заботится. Много интересуется Кабаевой, так у них действительно есть дети. Он помогает им деньгами", - добавила Хомутовская.

Ранее сообщалось о том, что Путин приехал в Сочи, где праздновала день рождения Алина Кабаева.

Его видели в Сочи, где он посетил образовательный центр Сириус. Как пишет The Mirror, это может быть лишь прикрытием, а настоящая причина приезда Путина в Сочи – празднование 39-го дня рождения Кабаевой.

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