Путин "завис" в Сочи на дне рождения Кабаевой: СМИ раскрыли детали

Владимир Путин прилетел на курорт Сочи, где, по слухам, живет Алина Кабаева.
Президент России Владимир Путин приехал в Сочи, где празднует день рождения своей вероятной возлюбленной Алины Кабаевой.
Накануне его видели в Сочи, где он посетил образовательный центр Сириус. Как пишет The Mirror, это может быть лишь прикрытием, а настоящая причина приезда Путина в Сочи – празднование 39-го дня рождения Кабаевой.
"Неизвестно, что Алина Кабаева будет делать сегодня, в свой день рождения, но на этой неделе Владимир Путин прилетел на курорт Сочи, где, по слухам, живет Кабаева", – говорится в материале.
Отметим, что о дальнейших планах Путина его команда его пропагандистов не объявила, а потому существует вероятность, что он остался в Сочи.
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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.
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