Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога

Владимир Путин и Алина Кабаева

Президента РФ мучает серьезная болезнь, однако он очень боится лечь на операцию, потому что переживает, что его трон займут либо Рамзан Кадыров, либо Николай Патрушев, заявила таролог из Канады Елена.

Как рассказала она в новом прогнозе, рядом с Путиным находится женщина, вероятно это Алина Кабаева.

"Она у Путина за главного бухгалтера, и именно у нее сосредоточено самое большое состояние, о котором мы и не знаем! Но отмечу, что у диктатора-убийцы на самом деле есть не одна женщина, просто Кабаева среди них главная и он ей больше доверяет. А она, как показывают карты, заберет деньги и сбежит, когда поймет, что Путину конец", - не исключила таролог.

Вместе с тем она отметила, что по картам Путину скоро смерть и, может быть, он не переживет эту операцию.

"А врачи постоянно уговаривают, и Кабаева тоже. У Путина есть страх, что таким образом его пытаются убить, поэтому пока все оттягивает. И он прав, карты подсказывают, что от диктатора-убийцы действительно хотят избавиться каким-то образом. Я вижу, что Кабаева станет вдовой, Путин умрет! И есть вероятность того, что именно она в будущем может возглавить Кремль", - добавила таролог.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.