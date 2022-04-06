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Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в Украине

6 апреля 2022, 03:30

Обстрелы и ожесточенные бои будут идти на нескольких направлениях, прогнозирует Дмитрий Урантус.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

В ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением на линии Харьков – Гуляйполе, по которой идут города Чугуев, Барвенково, Блюзнюки и Лозовая, рассказал астролог Дмитрий Урантус.

В своем новом прогнозе он не исключил, что обстрелы и ожесточенные бои с большой вероятностью будут идти еще на нескольких направлениях - в Павлограде, Петропавловке, Первомайске, Васильковце, Покровке Днепропетровской области и в Запорожье – в Гуляйполе и Родах.

Судьба Донбасса и Мариуполя

Вместе с тем астролог прогнозирует, что ударом будут находиться населены пункты Донбасса - их ждут серьезные разрушения.

"Думаю, там будет очень опасно, будут обстрелы и разрушения, не оставайтесь там. Не знаю, что сказать за Мариуполь, к сожалению, мало шансов...", - пишет он.

В то же время он обратил внимание на то, что географическая долгота Мариуполя совпадает с долготой Москвы, поэтому в апреле в столице РФ начнутся разрушительные политические процессы, результат которых мир увидит в августе.

Зло вернется в Москву

"В результате, словно по невидимым проводам, все зло и боль вернутся в Москву. Это кармическая связь между этими городами", - прогнозирует астролог.

Он также напомнил о соединениях Юпитера и Нептуна в Рыбах - во время него Россия проиграла Крымскую войну и была вынуждена подписать невыгодный для нее Парижский мирный договор, определивший политическое устройство Европы до 1871 года.

Астролог не исключил, что похожая история повторится и в 2022 году, чему также будет способствовать инфляция в РФ и ее международная изоляция.

Урантус добавил, что при сочетании Венеры и Юпитера в Рыбах будет надежда на заключение мирного договора уже в мае.

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Напомним, военный эксперт Сергей Грабский озвучил мнение, что война России против Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит. Он подчеркнул, что ВСУ имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

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