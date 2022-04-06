Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в Украине

/ Фото Reuters

В ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением на линии Харьков – Гуляйполе, по которой идут города Чугуев, Барвенково, Блюзнюки и Лозовая, рассказал астролог Дмитрий Урантус.

В своем новом прогнозе он не исключил, что обстрелы и ожесточенные бои с большой вероятностью будут идти еще на нескольких направлениях - в Павлограде, Петропавловке, Первомайске, Васильковце, Покровке Днепропетровской области и в Запорожье – в Гуляйполе и Родах.

Судьба Донбасса и Мариуполя

Вместе с тем астролог прогнозирует, что ударом будут находиться населены пункты Донбасса - их ждут серьезные разрушения.

"Думаю, там будет очень опасно, будут обстрелы и разрушения, не оставайтесь там. Не знаю, что сказать за Мариуполь, к сожалению, мало шансов...", - пишет он.

В то же время он обратил внимание на то, что географическая долгота Мариуполя совпадает с долготой Москвы, поэтому в апреле в столице РФ начнутся разрушительные политические процессы, результат которых мир увидит в августе.

Зло вернется в Москву

"В результате, словно по невидимым проводам, все зло и боль вернутся в Москву. Это кармическая связь между этими городами", - прогнозирует астролог.

Он также напомнил о соединениях Юпитера и Нептуна в Рыбах - во время него Россия проиграла Крымскую войну и была вынуждена подписать невыгодный для нее Парижский мирный договор, определивший политическое устройство Европы до 1871 года.

Астролог не исключил, что похожая история повторится и в 2022 году, чему также будет способствовать инфляция в РФ и ее международная изоляция.

Урантус добавил, что при сочетании Венеры и Юпитера в Рыбах будет надежда на заключение мирного договора уже в мае.

Читайте такжеПерелом в апреле и покушение на Зеленского: появился неожиданный прогноз о завершении войны

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский озвучил мнение, что война России против Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит. Он подчеркнул, что ВСУ имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

Читайте еще: