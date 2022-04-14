Главу МИД Италии угрожали убить из-за поддержки Украины в войне

Итальянского чиновника угрожали убить

Главе МИД Италии Ди Майо угрожали убийством из-за его решительной поддержки украинского народа в войне с Россией, пишет издание ANSA.it.

Однако, чиновник поведал, что угрозы не остановят действия итальянского правительства против российского вторжения.

Полицейский эскорт главе МИД Италии усилили после того, как он получил угрозы, отправленные ему в Telegram.

Полиция задержала двух граждан, подозреваемых в направлении угроз Луиджи Ди Майо – 46-летнего мужчину в провинции Милан и 48-летнего мужчину в провинции Сиракузы. В их домах провели обыски.

По информации правоохранителей, они не принадлежат ни к одной экстремистской группировке. В настоящее время задержанные находятся под следствием.

"Угрозы не остановят действия правительства. Мы заняли очень жесткую позицию по вторжению в Украину, но мы, но оставляем открытыми каналы связи с Москвой и Киевом", – сказал Луиджи Ди Майо в интервью государственному телеканалу Rai-1.

Глава МИД Италии также подчеркнул, что его страна готова ужесточить санкции против России.

"Все международное сообщество хочет мира. За санкциями существует очень высокий консенсус, мы готовы их усилить, ведь почти за два месяца войны погибли около 200 детей. Вразумить Путина мы можем, только отобрав у него деньги, только санкциями", – сказал Луиджи Ди Майо .

Он также отметил, что Италия с первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину работала над диверсификацией источников поставок газа, чтобы снизить свою зависимость от России, откуда она получает 41% голубого топлива.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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