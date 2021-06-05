"Готовы в любое время": в Беларуси просят диалога с Украиной и жалуются на Киев

В Беларуси призывают Украину к восстановлению сотрудничества / УНИАН

Беларусь стремится к переговорам с официальным Киевом и ждет положительного решения от Украины. Ранее сторонам удавалось договариваться по ряду вопросов, однако теперь украинская сторона фактически не хочет вести диалог с Минском. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

В эфире Беларусь 1 он рассказал о том, что Минск готов к переговорам с Киевом в любое время. И теперь Украина должна ответить на инициативу Беларуси.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко.

При этом он добавил, что в недавнем прошлом белорусским властям удавалось договариваться с Украиной. Однако с некоторых пор в Киеве отказываются говорить с Минском.Читайте такжеДефицит бензина и война: чем грозят ссоры Украины и Беларуси

"У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты", - подчеркнул Роман Головченко.

Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения испортились в конце августа 2020 года после того, как Лукашенко допустил ряд неподтвержденных обвинений в адрес Украины. В частности, глава республики заявлял, что Киев якобы финансирует белорусскую оппозицию.

Тогда официальный Киев назвал обвинения Лукашенко необоснованными и объявил о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Украина с 5 ноября – с момента окончания предыдущей президентской каденции Александра Лукашенко – не признает его президентом Беларуси. Выборы, которые состоялись 9 августа, Киев считает не состоявшимися.

26 мая 2021 года после инцидента с самолетом Ryanair в Минске Кабинет министров Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

В Слуге народа напомнили, что Украина осуждает события, связанные с политическим кризисом в Беларуси, и предупредили Минск о серьезных санкциях в случае запуска компанией Белавиа авиаперелетов в оккупированный Крым.