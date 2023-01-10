'Хамская демонстрация неуязвимости': Гиркин устроил истерику из-за назначения Лапина

В окружении Путина именно Александра Лапина называют ответственным за отступление российских войск из Харьковской области и провалы на Донбассе.

Гиркин взбесился из-за нового назначения Лапина / Фото kremlin.ru, скриншот

Российского генерал-полковника Александра Лапина, которого "за сдачу Лимана" критиковали "повар Путина" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, назначили начальником главного штаба сухопутных войск РФ. Информацию об этом распространяют росСМИ. На нее резко отреагировал и российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который увидел в новом назначении очередную измену.

"Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и "перегруппировавшись" из Харьковской области. Повышать за такое - это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ", - написал возмущенный Гиркин в Telegram.

В начале полномасштабного вторжения РФ Лапин командовал наступлением на Чернигов и Сумы, его группировка также участвовала в боях за Лисичанск (Луганская область). Летом его наградили званием героя РФ.

При этом в окружении российского диктатора Владимира Путина именно его называют ответственным за отступление российских войск с Харьковской области и провалы на Донбассе.

Осенью 2022 года 59-летнего Лапина уволили как командующего ударной группировкой "Центр" оккупантов. Тогда его жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав Лапина с "бездарем". Он обвинил генерал-полковника в "кризисе на Лиманском направлении", также утверждал, что его "покрывают сверху руководители в генштабе" РФ. Позже Кадыров снова подверг критике Лапина и заявил, что тот виноват в прорыве ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполевка.

Расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm отметили: то, что Лапин пошел на повышение, можно считать прогнозируемым реваншем российского минобороны в битве с "коллективным Кадыровым". Ведь именно глава Чечни "торпедировал" генерал-полковника с должности якобы за военные провалы.

"Хотя за не менее критические провалы и отступления он потом восхвалял Суровикина. Ботоферма Пригожина (основателя ЧВК Вагнер, – ред.) и группа военкоров также атаковали тогда МО РФ, а теперь после небольшой паузы Лапин только улучшил свое положение", – подчеркнули расследователи.

Как сообщал Главред, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сделал прогноз на 2023 год. Он оказался совсем неутешительным для самой России.

Гиркин считает, что 2023 год станет фатальным для России. Гиркин не отрицает, что РФ может потерять не только украинский Крым, но даже и свои территории.

Ранее Гиркин яростно разругал Путина за "рождественское перемирие".

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