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"Гаага хлопает в ладоши и готовит камеру": Гиркин яростно разругал Путина за "перемирие"

6 января 2023, 21:14
Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) гневно отреагировал на объявление диктатором Владимиром Путиным 'рождественского перемирия' на фронте.
Игорь Гиркин, Владимир Путин
Гиркин яростно разругал Путина за "перемирие" / УНИАН, скриншот YouTube

Известный российский боевик Игорь Гиркин (он же Игорь Стрелков) яростно прореагировал на объявление русским диктатором Владимиром Путиным "рождественского перемирия" на фронтах украино-российской войны.

"У меня несколько ремарок. Отзываю из вчерашнего обзора-прогноза необоснованно смелое предположение о возможности завершения штурма нашими войсками населенного пункта Марьинка за неделю-полторы. Марьинка если и будет когда-нибудь взята – то существенно позже, так как за 36 часов нашего "воздержания" ВСУ серьезно укрепят свои позиции и усилит гарнизон", – признал боевик.

Более того, Гиркин говорит – мол, Путин сделал еще один "смелый и решительный" шаг к поражению и капитуляции в войне против Украины.

"Гаага хлопает и начинает готовить камеру. Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи", – подытожил боевик.

"Рождественское перемирие"

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также не поверил в то, что Путин намерен "прекратить огонь". Он отметил, что диктатор просто пытается найти кислород.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, не стоит воспринимать слова о так называемом "рождественском перемирии" серьезно. Он акцентировал внимание на том, что в этом "одностороннем прекращении огня" нет смысла, так как РФ полностью игнорирует четкую формулу мира. Тем самым Кремль показывает нежелание действительно договариваться о мире.

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Игорь Стрелков Игорь Гиркин война России и Украины
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