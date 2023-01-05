Подоляк рассказал, ударят ли россияне по Украине во время 'рождественского перемирия'

Несмотря на "перемирие", россияне могут цинично атаковать украинскую энергосистему определенным количеством "шахедов".

Подоляк рассказал, ударят ли россияне по Украине на Рождество / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупационные войска могут осуществить новый обстрел критической инфраструктуры Украины 6-7 января - на Сочельник и Рождество по юлианскому календарю.

Как отметил Подоляк в эфире 24 канала, наша страна находится в состоянии войны, и украинские праздники – это "военные" праздники. Украина демонстрирует, что несмотря ни на что, она это выдерживает. Он подчеркнул, что сейчас очень важно психологически доказывать миру, который уже давно бы сдался, что Украина все выдержит.

"Все, что происходило в новогодние праздники, только увеличило эмоциональную поддержку Украины. В последние дни наши партнеры делают заявления, которые демонстрируют, что они еще больше на стороне Украины. Они еще больше понимают, что надо закрывать небо, еще больше говорят о поставках оружия", - отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что несмотря на "перемирие", россияне могут цинично атаковать нашу энергосистему определенным количеством "шахедов". Или же просто обстреливать города, в частности Херсон и Харьков, потому что там можно применить комплексы С-300 или ствольную артиллерию.

"Ведь крылатых ракет в России недостаточно, об этом сейчас говорит наша разведка. А их производство - маленькое. С Ираном пока контракта на баллистику нет, в том числе и из-за того, что мир продолжает давить на Тегеран", - отметил Подоляк.

"Рождественское перемирие"

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также не поверил в то, что Путин намерен "прекратить огонь". Он отметил, что диктатор просто пытается найти кислород.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, не стоит воспринимать слова о так называемом "рождественском перемирии" серьезно. Он акцентировал внимание на том, что в этом "одностороннем прекращении огня" нет смысла, так как РФ полностью игнорирует четкую формулу мира. Тем самым Кремль показывает нежелание действительно договариваться о мире.

Вас может заинтересовать: