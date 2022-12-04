"Хочет соответствовать Зеленскому": Фейгин объяснил, зачем Путину поездка на Донбасс

Путину сейчас нужна поездка на Донбасс, ведь среди россиян и российских оккупантов уже упал моральный дух/ сайт Кремля, скрин

Заявления в Кремле о том, что российский диктатор Владимир Путин может совершить поездку на оккупированный Донбасс, были вызваны потребностями поддержать моральный дух среди российских оккупантов и граждан РФ. Это свидетельствует об острой потребности в такой поездке, но не о том, что президент РФ и в самом деле может это сделать.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии "24 канала". Он отмечает: Путин осознает, что должен совершить подобный шаг, но не факт, что решится на него.

"Ведь Владимир Зеленский так делает (ездит на прифронтовые территории, – ред.). Путину нужно хоть как-то отвечать", – говорит Фейгин.

Однако правозащитник не верит, что Путин на самом деле поедет на Донбасс.

"В лучшем случае где-то в тылу поставят декорации и снимут короткий ролик, который выдадут за встречу с реальными людьми. Вероятнее всего, это снова будет постановка", – отмечает Фейгин.

Он напомнил, что чаще всего все встречи Путина были фейковыми. Последняя из таких встреч – с якобы "матерями российских оккупантов", которые на самом деле оказались подставными.

Еще один вариант, на который возможно решится российский диктатор – это быстро полететь в Луганск, сфотографироваться на фоне администрации или изобразить, якобы он в каком-то окопе. Однако на передовую или близко к линии фронта он точно не поедет, говорит правозащитник.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, насколько быстро проигрывает его армия в войне против Украины. Поэтому он может сократить свои краткосрочные военные цели в этой войне. Об изменении долгосрочных целей пока речь не идет.

Также ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россию никто не провоцировал на нападение, на нее не нападали и ей не угрожали. Путин постоянно заявляет, якобы расширение Североатлантического альянса на Восток является одной из причин, почему Россия развязала войну против Украины. Однако на самом деле всё наоборот – НАТО начало расширяться из-за преступной войны РФ против Украинского государства, заявил Остин.

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