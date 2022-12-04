"Хочет соответствовать Зеленскому": Фейгин объяснил, зачем Путину поездка на Донбасс

Диктатор РФ может поехать на оккупированные территории, но сфотографируется на фоне администрации и быстро убежит назад, говорит Фейгин.
Заявления в Кремле о том, что российский диктатор Владимир Путин может совершить поездку на оккупированный Донбасс, были вызваны потребностями поддержать моральный дух среди российских оккупантов и граждан РФ. Это свидетельствует об острой потребности в такой поездке, но не о том, что президент РФ и в самом деле может это сделать.
Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии "24 канала". Он отмечает: Путин осознает, что должен совершить подобный шаг, но не факт, что решится на него.
"Ведь Владимир Зеленский так делает (ездит на прифронтовые территории, – ред.). Путину нужно хоть как-то отвечать", – говорит Фейгин.
Однако правозащитник не верит, что Путин на самом деле поедет на Донбасс.
"В лучшем случае где-то в тылу поставят декорации и снимут короткий ролик, который выдадут за встречу с реальными людьми. Вероятнее всего, это снова будет постановка", – отмечает Фейгин.
Он напомнил, что чаще всего все встречи Путина были фейковыми. Последняя из таких встреч – с якобы "матерями российских оккупантов", которые на самом деле оказались подставными.
Еще один вариант, на который возможно решится российский диктатор – это быстро полететь в Луганск, сфотографироваться на фоне администрации или изобразить, якобы он в каком-то окопе. Однако на передовую или близко к линии фронта он точно не поедет, говорит правозащитник.
Напомним, ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, насколько быстро проигрывает его армия в войне против Украины. Поэтому он может сократить свои краткосрочные военные цели в этой войне. Об изменении долгосрочных целей пока речь не идет.
Также ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россию никто не провоцировал на нападение, на нее не нападали и ей не угрожали. Путин постоянно заявляет, якобы расширение Североатлантического альянса на Восток является одной из причин, почему Россия развязала войну против Украины. Однако на самом деле всё наоборот – НАТО начало расширяться из-за преступной войны РФ против Украинского государства, заявил Остин.
Читайте также:
- "Загнали в угол": смертью Макея россияне прислали сигнал Лукашенко - военный журналист
- Добровольцами защищали Украину: в боях под Бахмутом погибли пятеро граждан Грузии
- "Бомбить Киев мы не будем никогда, там Лавра": пропагандистка Симоньян запуталась во лжи