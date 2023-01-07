Хотят набрать 500 тысяч человек: Россия готовит новую мобилизацию в январе - разведка

Российский режим собирается мобилизовать до 500 тысяч человек. Последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.

Мобилизация в РФ / Радио Свобода, Минобороны РФ

Россия готовит новую мобилизацию. Как сообщают в Главном управлении разведки Украины, страна-агрессор может уже 15 января объявить новую волну мобилизации.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии немецкому изданию t-online сказал, что проект указа о мобилизации уже есть.

"Она будет проходить в том числе в больших российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Российский режим собирается мобилизовать до 500 тысяч человек — как мужчин, которые работают в социальных сферах, так и тех, кто "приносит прибыль для российской экономики"", - сказал он.

Новая мобилизация в РФ - что известно

Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий для Guardian заявлял, что России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.

Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - сказал Скибицкий.

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.

"Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону", - добавил он.

Война России против Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist ранее рассказал о том, что оккупант Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте – может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими для Украины. Гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкость украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ изучают сценарии возможного наступления России на Украину с севера, востока и юга. Наступление со стороны республики Беларусь может произойти в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению вражеской атаки.

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