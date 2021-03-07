Историк пояснил, будет ли Путин ввязываться в войну с Евросоюзом

Чиновники в Восточной Европе и в ЕС должны приложить много усилий для того, чтобы достичь понимания и заключить соглашения с Россией.
Россия мечтает восстановить некоторые свои сферы влияния в мире, однако она не хочет вести войну с Западом, рассказал известный британский историк, журналист и писатель украинского происхождения, Дэвид Киз в интервью Апострофу.
РФ сейчас достаточно агрессивно ведет себя на международном уровне. Потому чиновники в Восточной Европе и в ЕС должны приложить много усилий для того, чтобы достичь понимания и заключить соглашения с Россией. Такие, чтобы они и не унижали Россию, и не проводили политику "умиротворения".
"Но я думаю, что сильный ЕС и сильный НАТО позволят сделать отношения с Россией продуктивными. Конечно, это большой политический вызов, но я не думаю, что это невозможно. И чем слабее становится Евросоюз, тем больше радуется Кремль", - сказал историк.
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По его словам, следует избегать вещей, которые ослабляют ЕС и НАТО.
"Например, из-за Brexit Европейский союз очень ослаб. И, наверное, Путин сильно смеялся, когда наблюдал за этим", - отметил Дэвид Киз.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден может сделать шаги в правильном направлении.
"Теперь нам надо сделать так, чтобы Евросоюз стал сильнее, восстановился и двигался вперед после травмы, полученной от Brexit, который, без сомнения, стал худшим политическим решением для Европы", - подытожил историк.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- В Кремле на следующий день после того, как "народная милиция ДНР" заявила о разрешении открывать "упреждающий огонь" по позициям ВСУ на Донбассе, обвинили Украину в нарушении режима тишины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве примут ответное решение в том случае, если Киев пойдет на эскалацию конфликта.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сказал, что ни один вопрос по конфликту на Донбассе решить не удается, так как Россия и боевики "ЛДНР" блокируют переговорный процесс в рамках ТКГ. Украина соблюдает перемирие, однако в случае провокаций или попытки нападения на позиции ВСУ, Киев будет действовать решительно.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заверил, что Россия не стремится к урегулированию конфликта на Донбассе. Если ситуация не изменится, Украина вынуждена будет пойти на радикальные шаги в рамках действующих соглашений.