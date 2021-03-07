Историк пояснил, будет ли Путин ввязываться в войну с Евросоюзом

Путин мечтает восстановить сферы влияния РФ / Reuters

Россия мечтает восстановить некоторые свои сферы влияния в мире, однако она не хочет вести войну с Западом, рассказал известный британский историк, журналист и писатель украинского происхождения, Дэвид Киз в интервью Апострофу.

РФ сейчас достаточно агрессивно ведет себя на международном уровне. Потому чиновники в Восточной Европе и в ЕС должны приложить много усилий для того, чтобы достичь понимания и заключить соглашения с Россией. Такие, чтобы они и не унижали Россию, и не проводили политику "умиротворения".

"Но я думаю, что сильный ЕС и сильный НАТО позволят сделать отношения с Россией продуктивными. Конечно, это большой политический вызов, но я не думаю, что это невозможно. И чем слабее становится Евросоюз, тем больше радуется Кремль", - сказал историк.

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По его словам, следует избегать вещей, которые ослабляют ЕС и НАТО.

"Например, из-за Brexit Европейский союз очень ослаб. И, наверное, Путин сильно смеялся, когда наблюдал за этим", - отметил Дэвид Киз.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден может сделать шаги в правильном направлении.

"Теперь нам надо сделать так, чтобы Евросоюз стал сильнее, восстановился и двигался вперед после травмы, полученной от Brexit, который, без сомнения, стал худшим политическим решением для Европы", - подытожил историк.

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