"Из пистолета в лобешник": журналист РФ раскрыл сценарий ликвидации Путина и назвал преемника

С диктатором РФ могут расправиться люди из его ближнего окружения, не исключил Глеб Пьяных.

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Владимир Путин / Скриншот с видео

Сценарий ликвидации российского диктатора Владимира Путина является абсолютно реальным, заявил известный российский журналист и телеведущий Глеб Пьяных.

При этом он не исключил, что с диктатором РФ могут расправиться люди из его ближнего окружения, даже из охраны ФСО. Он этом он сказал в интервью Апостроф TV.

"Один из них (сотрудников ФСО, - ред.) может достать пистолет на смене и в лобешник товарищу Путину выстрелить. После этого, конечно, его убьют, но он станет героем всей планеты, понимаете? Такая штука очень-очень возможна", — говорит журналист.

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При этом он уверен в том, что не стоит ждать заговора силовых элит против Путина: "Не все генералы, охранники, ФСБ и Патрушев устроят против Путина заговор, а кто-то один. Если бы он еще и выжил, это было бы вообще обалденно".

Вместе с тем собеседник подчеркнул, что после смерти Путина власть в РФ может перейти к своеобразному "политбюро" силовиков.

"Если вдруг Путина "кондрашка хватит", все перекрестятся про себя, тут же соберут какое-то там политбюро кэгэбэшное и скажут: "Все, стоп боевые действия, мы выходим на переговоры со всем миром и говорим: извините, Путин был не прав, а мы сейчас вот одумались, понимаем, что России надо выживать, выводим войска, все прекращается". И они это сделают с большим удовольствием и облегчением. Конечно, за это с России санкции не снимут и все остальное, но вот на одном Путине вся война держится. Кровь льется из-за одного человека. Не будь его, завтра все прекратится", — добавил Пьяных.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс ранее напомнил о том, по данным источников, Путин "тяжело болен", что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.

Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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