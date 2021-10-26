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Из-за пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - ученые

26 октября 2021, 19:36

Эксперты говорят, что штамм B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа.

термометр, грипп
Грипп "проигрывает" коронавирусу

После начала пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - В/Yamagata, который регулярно включается в ежегодные прививки от гриппа.

Как сообщает Medical Xpress ссылаясь на австралийских ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.

За прошедший эпидемический сезон известно только о 31 предполагаемом случае заболевания B/Yamagata, но вирусы не проверяли, чтобы определить, действительно ли речь идет о данном штамме.

Эксперты говорят, что штамм B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. Его мутация происходит медленно, поэтому это позволило ученым не обновлять вакцину от него с 2015 года.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.

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Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.

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В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма:

  • грипп A/H3N2 (Гонконг),
  • грипп A/H1N1 (свиньи),
  • грипп B/Victoria,
  • грипп B/Yamagata.

Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.

Грипп и коронавирус в Украине

В грядущем эпидемическом сезоне Украину постигнет циркуляция трех штаммов гриппа - B/Washington, H1N1 и H3N2. Также будут фиксироваться множественные случаи коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Киев ожидает прибытия в Украину беспрецедентного количества противогриппозных вакцин. Договоренности еще окончательно не утверждены, поскольку бывают случаи, когда обещания не выполняются, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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ученые грипп коронавирус
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