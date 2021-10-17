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Украина ждет массу вакцин: Ляшко советует украинцам прививаться от гриппа и COVID-19

17 октября 2021, 08:02
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Производители вакцины могут завезти в Украину "беспрецедентное" количество вакцины от гриппа, сказал Виктор Ляшко.

Грипп
В Минздраве ожидают циркуляцию штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2 / УНИАН

Киев ожидает прибытия в Украину беспрецедентного количества противогриппозных вакцин. Договоренности еще окончательно не утверждены, поскольку бывают случаи, когда обещания не выполняются. Минздрав рекомендует в нынешнем эпидемиологическом сезоне вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что вакцин должны привезти очень много, однако договоренности еще окончательно не утверждены. Бывают случаи, когда обещания не реализуются.

"Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти", - отметил Ляшко.

По его словам, в этом эпидемиологическом сезоне Министерство здравоохранение рекомендует украинцам вакцинироваться и от гриппа, против коронавирусной инфекции COVID-19.

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства", - сказал министр, добавив, что коронавирус в других странах вытеснил грипп из циркуляции.

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Читайте такжеУченые нашли связь между прививкой от гриппа и коронавирусомКак подчеркнул Ляшко, в Минздраве предполагают, что во время эпидемиологического сезона гриппа 2021 – 2022 годов, ожидается циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2, которые были распространены и в прошлом году.

Грипп в Украине

В сентябре в ВОЗ заявили, что в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. Вакцинироваться от гриппа советовали в сентябре или октябре с целью обеспечения достаточного количества защитных антител.

В Минздраве ранее рассказали о рекомендациях, которых нужно придерживаться для того, чтобы не заболеть гриппом. Нужно чаще мыть руки, использовать антисептики на основе спирта, правильно носить маску, избегать переохлаждения, избегать контактов с больными и вакцинироваться.

Среди основных симптомов гриппа – повышенная температура, кашель, насморк, слезотечение, боль в горле и боль в мышцах.

viber
грипп Минздрав новости Украины Виктор Ляшко
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