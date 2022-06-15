Какого оружия не хватает ВСУ: Financial Times сравнила поставки Запада и запросы Украины

Financial Times сравнила поставки оружия Западом и запросы Украины/ УНИАН, ua.depositphotos

Украина с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России, получает от западных партнеров вооружение. Однако предоставленной техники значительно меньше, чем заявлено, сообщают западные журналисты из издания Financial Times.

Они сравнили фактические объемы военной помощи, которые предоставил ВСУ Запад, и запросы Украины.

Хуже всего дело обстоит с поставками реактивных систем залпового огня. Украина запросила у партнеров около 300 единиц, но пока получила только 50. Также Украине нужно около тысячи гаубиц. Пока запрос выполнен только на 25% ‒ 250 единиц.

Западные страны пообещали предоставить большое количество военной и гуманитарной помощи с тех пор, как Москва начала наступление на Украину более 100 дней назад. Однако на военную технику было потрачено гораздо меньше средств, чем было выделено, а проблемы с логистикой и обучением привели к тому, что ВСУ получили еще меньше оружия.

Далее ‒ украинским воинам сейчас не хватает основных боеприпасов ‒ в первую очередь, артиллерийских снарядов. Потому что запас 152-мм советских снарядов, почти исчерпан, и ВСУ остается полагаться на 155-мм артиллерию НАТО.

Читайте такжеВоенный эксперт пояснил, кто из стран Европы сильнее всего тормозит поставки оружия для Украины

Напомним, ранее руководитель украинского посольства в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что официальный Берлин планирует около 22 июня осуществить доставку в Украину мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

А немногим позже, сказал дипломат, ожидается поставка Германией для нужд ВСУ самоходных установок Gepard.

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Другие новости: