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Крымский мост нужно полностью разрушить: Сотник рассказал, что делать с символом оккупации Путина

24 марта 2023, 16:53
Войска агрессора РФ уже сейчас могут уйти по Крымскому мосту, впоследствии им придется сдаваться, иначе их уничтожат, считает Александр Сотник.
Сотник, Крымский мост
Крымский мост нужно разрушать полностью при первой же возможности - Сотник / Коллаж соцсети, Главред

Украине следует разрушить Крымский мост при первой же возможности. Как минимум нужно сделать так, чтобы эстакада стала непригодной для дальнейшего передвижения. Оккупационные войска России могут сейчас уйти по мосту обратно на российскую территорию, сдаться, или впоследствии, если они будут отстреливаться, им грозит уничтожение. Об этом заявил журналист и писатель Александр Сотник.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Крымский мост нужно уничтожать или сделать так, чтобы как минимум путепровод стал непригодным для передвижения.

"Нет, не надо его оставлять. Крымский мост нужно разрушать полностью при первой же возможности, чтобы от него ничего не осталось, или чтобы он был, по меньшей мере, непригоден для передвижения по нему", - отметил журналист.

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По его словам, войска РФ, которые остаются на территории оккупированного Крыма, должны сдаться, либо будут уничтожены в случае, если станут отстреливаться. Пока у них еще есть возможность уйти по мосту обратно в Россию.

"А все российские войска или подразделения, которые остаются в Крыму, пусть сдаются. А что им ещё остаётся? Будут отстреливаться – будут уничтожены. У них сейчас, пока мост действует, есть возможность выйти оттуда. Если они эту возможность не используют, значит, не хотят выходить. Что ж, хозяин барин, пусть остаются там", - подчеркнул Александр Сотник.

Смотрите чат с Александром Сотником на Главреде

Что делать Украине с Крымским мостом

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Крымский мост следует уничтожить.

По его мнению, вопрос сокрушения эстакады зависит от количества и качества боеприпасов, которые будут применены для такой операции. Разрушить мост можно как ракетами ATACMS, так и Storm Shadow.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко полагает, что Крымский мост – слишком большой объект и для его уничтожения нужен целый план. По его словам, эстакада построена в таком месте, что есть серьезные сомнения по поводу безопасности ее использования даже как гражданского объекта.

По мнению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Туки, уничтожение Крымского моста вряд ли приведет к капитуляции страны-оккупанта России. По мнению Туки, для разрушения моста нужно будет много ракет.

Возвращение Крыма в Украину:

Александр Сотник Крымский мост новости Крыма война России и Украины
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