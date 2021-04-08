Лавров сделал резкое заявление в адрес США и пригрозил ответом Москвы

Лавров не верит в эффективность новых санкций США против РФ / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "тупиковой" и "тупой" американскую государственную политику в отношении России. По его мнению, новые санкции США против РФ не приведут к серьезным результатам. Дипломат обещал ответ россиян на такие действия. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в четверг, 8 апреля, по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщает ТАСС, комментируя сообщения о планах Штатов по новым санкциям против России, Лавров сказал, что уже даже на Западе подвергают критике политический курс Америки в отношении РФ. Также он не верит в эффективность антироссийских ограничений.

"Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России - тупиковая, может быть, даже тупая - которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - считает министр иностранных дел РФ.

По словам российского дипломата, о новых решениях по санкциям в России пока ничего не знают. Пригрозив ответом на действия США, он, впрочем, конкретно не объяснил, какие меры могут быть приняты Москвой в ответ на санкции Вашингтона.Читайте такжеЛавров разразился обвинением в адрес Украины и обратился к Западу

"Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор "враждебных действий" России: как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах", - подчеркнул Сергей Лавров.

Санкции США против России