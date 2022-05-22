Логистику поставок оружия в Украину невозможно прервать - Белый дом

Логистика поставок оружия в Украину отлажена так, что ее невозможно прервать / Фото Reuters

Логистика поставок оружия Украине из США налажена так, что ее невозможно прервать. Удары по отдельным партиям не приведут к срыву оказываемой военной помощи, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Журналисты попросили Салливана прокомментировать заявления Министерства обороны России о якобы уничтоженной в Украине партию оружия из США и Европы. Советник сказал, что нет подтверждающей информации по этому вопросу.

"Но у нас разнообразные и устойчивые цепочки поставок оружия в Украину", - добавил он.

По его словам, даже если россияне смогут отследить и нанести удар по каким-либо грузам на территории Украины, то это не приведет к срыву оказываемой США военной помощи.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

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