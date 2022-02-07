Лукашенко заявил, что считает Бога "беларусом по национальности"

Лукашенко убежден, что Бог беларусской национальности / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Бог и Творец всего сущего носит белорусскую национальность.

Именно благодаря помощи Всевышнего, по мнению диктатора, он продолжает править страной, заявил он в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Лукашенко утверждает, что "Бог поступает как настоящий белорус".

– То есть Бог сегодня белорус?, – усмехаясь задал вопрос пропагандист.

Какой национальности бог? На этот вопрос ответил Александр Лукашенко. pic.twitter.com/ew1nY2Gy7q Реклама February 7, 2022

– Да, – уверенно ответил Лукашенко. – И не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает".

Отметим, что Лукашенко сделал и ряд других заявлений в ходе интервью с Соловьевым. В частности, он считает, что Украина якобы уже через 15 лет вступит в Союзное государство России и Беларуси. При этом он видит и другие страны в этом объединении.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина зависит от поставок электроэнергии из Беларуси и в случае необходимости он может отключить ее.

Кроме того Лукашенко пригрозил, что если Киев пойдет на якобы силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса, армия Беларуси "ответит" Украине вместе с российскими вооруженными силами. Лукашенко не исключил и ядерного удара по Украине в случае обострения отношений России и Запада.

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