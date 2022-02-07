Лукашенко назвал условие признания захваченного Крыма российским

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко заявил, что признает российскую принадлежность Крыма, а также Абхазию и Южную Осетию, как только поймет, что в этом есть необходимость.

"Как только я пойму, и президент (России - ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", - заявил он в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Он также прокомментировал сделанное ранее заявление о том, что сначала признать Крым российским должны представители крупного российского бизнеса.

"Это я обратил внимание кое-кого, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности (они - ред.) поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", - пояснил Лукашенко.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что в случае обострения российско-украинского конфликта Минск окажет поддержку россиянам.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нам бы сообщили", - отметил Лукашенко.

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