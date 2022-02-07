"Если вы столкнетесь с Россией": Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок энергоресурсов

Александ Лукашенко / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина зависит от поставок электроэнергии из Беларуси и в случае необходимости он может отключить ее.

С таким заявлением Лукашенко выступил во время интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - заявил Лукашенко.

Отметим, что Лукашенко сделал и ряд других заявлений в ходе интервью с Соловьевым. В частности, он считает, что Украина якобы уже через 15 лет вступит в Союзное государство России и Беларуси. При этом он видит и другие страны в этом объединении.

Читайте также"Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об УкраинеТакже он полагает, что война между Россией, Беларусью и Украиной якобы может продлиться несколько дней, потому что "некому будет воевать".

Кроме того Лукашенко пригрозил, что если Киев пойдет на якобы силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса, армия Беларуси "ответит" Украине вместе с российскими вооруженными силами. Лукашенко не исключил и ядерного удара по Украине в случае обострения отношений России и Запада.