"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребители

Глава правительства Словакии отметил, что переговоры о передаче Украине истребителей начнутся на внутриполитическом уровне.

Миг 29 / Укроборонпром

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова передать Украине истребители МиГ-29.

Глава правительства отметил, что переговоры о передаче Украине истребителей Словакия начнет на внутриполитическом уровне, а также с Европейской комиссией и Украиной, пишет портал Teraz.

По словам Хегера, истребители МиГ-29 списаны, и Словакия не может их использовать. Также он подчеркнул, что Евросоюз может возместить Словакии стоимость этих боевых самолетов.

"Именно эти списанные МиГи могут спасти невинные жизни в Украине. Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского инструмента мира", – заявил Хегер.

Кроме того, премьер объяснил, что правительство ведет переговоры с конституционными юристами о возможности принятия индивидуальных мер, поскольку действующий кабинет назначается временно и имеет ограниченные полномочия.

В том случае, если потребуется изменить Конституцию Словакии или принять конституционный закон в помощь Украине, Хегер не видит в этом проблемы.

Истребители для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию обсудил с властями этой страны, в частности, поставки боевой авиации. Премьер-министр Британии Риши Сунак подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров. По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно всё".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

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