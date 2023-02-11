glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребители

11 февраля 2023, 08:27
Глава правительства Словакии отметил, что переговоры о передаче Украине истребителей начнутся на внутриполитическом уровне.
Миг 29
Миг 29 / Укроборонпром

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова передать Украине истребители МиГ-29.

Глава правительства отметил, что переговоры о передаче Украине истребителей Словакия начнет на внутриполитическом уровне, а также с Европейской комиссией и Украиной, пишет портал Teraz.

По словам Хегера, истребители МиГ-29 списаны, и Словакия не может их использовать. Также он подчеркнул, что Евросоюз может возместить Словакии стоимость этих боевых самолетов.

"Именно эти списанные МиГи могут спасти невинные жизни в Украине. Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского инструмента мира", – заявил Хегер.

Кроме того, премьер объяснил, что правительство ведет переговоры с конституционными юристами о возможности принятия индивидуальных мер, поскольку действующий кабинет назначается временно и имеет ограниченные полномочия.

В том случае, если потребуется изменить Конституцию Словакии или принять конституционный закон в помощь Украине, Хегер не видит в этом проблемы.

Истребители для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию обсудил с властями этой страны, в частности, поставки боевой авиации. Премьер-министр Британии Риши Сунак подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров. По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно всё".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине МиГ-29
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:17

"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Какой финал ждет Лукашенкомнение

08:36

Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы в НАТО дали Киеву боевую авиациюВидео

08:27

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребителиВидео

08:20

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:35

Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войныВидео

06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – АндрусивВидео

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

04:15

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

Реклама
03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

03:10

Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против ЛукашенкоВидео

02:49

Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешкамиВидео

02:02

"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом ДжигурдеВидео

01:40

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под БахмутомВидео

01:11

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

00:59

Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победыВидео

00:51

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

00:45

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2023 : Стрельцам – убытки, Водолеям - мошенникиВидео

00:04

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

Реклама
10 февраля, пятница
23:25

"Россия это запомнит": Кулеба заинтриговал новостями о "больших событиях" в годовщину вторжения РФВидео

23:18

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

22:38

"Жалкая робость": экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие УкраинеВидео

22:36

Не до плясок: Киркорову срочно вызвали врачейВидео

22:04

Может встретиться с Зеленским: Байден прилетит в Польшу перед годовщиной войны в УкраинеВидео

21:33

Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условиеВидео

21:32

"Лукашенко зависит от Путина": Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против УкраиныВидео

21:27

Тодоренко пожаловалась на проблемы в семьеВидео

21:21

Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродромаВидео

20:53

Алексей Арестович. Чему Украина должна научится в этой войнеВидеоблоги

20:53

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

20:52

Певица Земфира стала иноагентом в РоссииВидео

20:49

"РФ – это хроническая болезнь": Россия будет военно способной даже после своего поражения – ПентагонВидео

20:38

Началась атака дронов: украинцев предупредили об угрозе новых ударовВидео

19:55

"У меня есть идеальный план": Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-МаншаВидео

19:50

Швейцария влипла в скандал и запретила трем странам передавать оружие УкраинеВидео

19:40

Гороскоп таро на неделю 13-16 февраля 2023: Овнам – новые дела, Весам – силы, Козерогам – энтузиазм

19:38

Пролет ракеты Калибр над Румынией: в НАТО с опаской отреагировали на инцидент – New York TimesВидео

19:24

"Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в БахмутеВидео

19:20

Зал дежурно ел Путина глазами, дружно кивал и хихикалмнение

Реклама
19:10

"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

19:02

"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сценеВидео

19:00

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

18:43

"Путин уже давно неизлечимо болен": в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатораВидео

18:34

"Он был неготов": эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункереВидео

18:31

"Могут начать столкновения армии РФ с белорусами": сколько Путин будет терпеть ЛукашенкоВидео

18:30

Символ распада СССР: в годовщину нападения Путина на Украину в Кремле покажут Лебединое озеро

17:51

Четыре дня под завалами: в Турции спасли украинку с 4-летним сыномВидео

17:40

"Летчики готовы выезжать": в ВСУ рассказали, когда пилоты начнут осваивать боевую авиацию НАТОВидео

17:25

На беременной блогерше Стужук передумал жениться бойфрендВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять