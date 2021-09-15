Мощная поддержка Украины и гнев России: США готовы передать Киеву системы Железный купол – Politico

Израиль использует системы Железный купол уже 10 лет / Reuters

Законопроект об оборонной политике США на 2022 год предусматривает поправку, согласно которой Минобороны должно предоставить Конгрессу доклад, включающий пункты о возможной продаже или передаче Украине тактических систем противоракетной обороны Железный купол. Две батареи Iron Dome вряд ли будут развернуты в ближайшем будущем, однако такая ситуация усилит противоречия между Вашингтоном и Москвой. При этом системы можно будет поставить для защиты стратегических объектов на востоке страны.

Журналисты американского издания Politico пишут, что Москва, которая ведет гибридную войну против Украины на Донбассе, может расценить такой шаг как провокацию. Россияне уже упрекали США в размещении систем ПРО в Румынии и рассматривали такой шаг в качестве угрозы своему государству. Однако Штаты и Североатлантический альянс подобные обвинения отвергали.Читайте такжеПоставки оружия из США: Зеленский рассказал о помощи Вашингтона в перевооружении ВСУ

"Предложение продать или отправить Киеву новые системы ПВО, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию. Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли", - отмечает издание.

Также указывается, что версия проекта закона об обороне США на следующий финансовый год конкретно не устанавливает систему вооружений, которую получит Украина. Однако сотрудник Конгресса – собеседник журналистов – уточнил, что Киев может получить две армейские батареи Iron Dome.

Согласно информации журналистов, такое решение является реакцией США на слова главы Минобороны Украины Андрея Тарана, который говорил, что ведомство могло бы потратить часть средств оборонной помощи на новые системы, добавив, что это речь могла бы идти и о Железном куполе.

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К слову, глава программы исследований России в корпорации CNA Майкл Кофман сказал, что такие системы могут не сработать в Украине. По его мнению, батареи Iron Dome могут быть быстро сбитыми российскими ракетными системами залпового огня.

Однако, как отмечает эксперт, система способна перехватить ракеты большей дальности, что поспособствует защите стратегических объектов на востоке Украины.

"Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батареи защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", - подчеркнул Кофман.

Справка

Железный купол – это тактическая система противоракетной обороны, задачей которой является защита от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Комплекс был разработан в Израиле компанией Rafael совместно с американской Raytheon 10 лет назад. В современном мире данная система является одним из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. В Израиле заявляли, что комплекс перехватил около 90% ракет.

Силы ПВО США в Украине

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в августе заявил, что Украина в условиях противостояния вызовам, связанным с агрессией России, готова развернуть силы Противовоздушной обороны США. По его словам, такой шаг не противоречит действующему украинскому законодательству.

В МИД России в ответ назвали заявление Резникова "провокацией". Спикер ведомства Мария Захарова обвинила Украину в ведении, дескать, "провокационной политики" в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что размещение сил ПВО США в Украине это пока "гипотетический" вариант усиления безопасности страны. Подобный шаг требует согласования с украинским обществом и Североатлантическим альянсом.