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"Мы можем сделать": Байден назвал самую мощную вещь против Путина

Руслана Заклинская
21 февраля 2024, 23:47
Президент США уверен, что законопроект о $60 млрд для Киева пройдет Палату представителей.
'Мы можем сделать': Байден назвал самую мощную вещь против Путина
Байден рассказал о том, как США может помочь Украине в войне против РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, которую рассматривает Конгресс, является одной из самых мощных вещей в противостоянии с российскому президенту Владимиру Путину. Об этом президент США Джозеф Байден написал в Twitter.

"Одна из самых мощных вещей, которую мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, - это принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину", - отметил Байден.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Сенат уже принял законопроект с помощью Украине. По словам Байдена, он пройдет также Палату представителей.

видео дня

"Спикер (Палаты представителей США Майк Джонсон-ред.) должен назначить голосование", - подытожил президент.

60 млрд долларов для Украины

Напомним, Сенат окончательно одобрил законопроект о международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который предусматривает предоставление 95,3 миллиарда долларов. Из них для Украины предусмотрено более 60 миллиардов. Законопроект направили в Палату представителей США.

Однако после дискуссий по этому законопроекту Палата представителей США решила отправиться в перерыв до 28 февраля, не проголосовав за документ. Конгрессмены планируют вернуться к рассмотрению законопроекта в конце февраля.

Также Джозеф Байден в своем обращении призвал Конгресс оказать финансовую поддержку Украине, чтобы страна могла защитить себя от агрессии России. Байден подчеркнул, что ситуация с Навальным должна подтолкнуть к финансированию Украины в условиях войны с Россией.

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