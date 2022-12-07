"Мы не мешаем Украине": в Пентагоне прокомментировали разработку ВСУ оружия дальнего действия

Как говорит руководитель Пентагона Ллойд Остин, США не будут мешать Украине производить свое оружие дальнего действия.

В Пентагоне прокомментировали разработку ВСУ оружия дальнего действия / коллаж фото УНИАН

Американские военные не будут мешать попыткам украинских инженеров и конструкторов разрабатывать оружие дальнего действия, которое потенциально может быть использовано для ударов на территорию России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое тот сделал во время выступления на пресс-конференции в Госдепе в Вашингтоне.

"Мы не мешаем Украине развивать свои собственные возможности", — сказал чиновник.

Позднее заместитель госсекретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила − "никто не взял на себя ответственность" за удары беспилотников [видимо, имеется в виду атака дронов на русскую авиабазу "Энгельс" −Главред], но добавила, что "украинский народ невероятно изобретателен; они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны".

Передача США Украине ЗРК NASAMS

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, поставленные западными союзниками.

8 ноября спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS.

Позднее стало известно, что Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине.

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