По словам дипломатов в Брюсселе, заявление готовилось больше года, но долго "зависало" из-за напряженных отношений между Турцией и Кипром.

НАТО и ЕС скоро призовут Кремль вывести армию из Украины – Politico / коллаж фото УНИАН

Руководство стран, которые входят в Евросоюз и в НАТО, подготовило официальный призыв к стране-агрессору, России − немедленно прекратить войну против Украины и вывести оккупационные войска с украинских земель. Об этом сообщает американский портал Politico со ссылкой на собственные источники.

По словам дипломатов, данный документ готовился больше года, но долго "зависал" из-за напряженных отношений между Турцией и Кипром.

Два дипломата рассказали журналистам, что декларацию опубликуют уже в ближайшее время – по всей вероятности, в ближайший понедельник или вторник. Но есть вероятность, что документ обнародуют уже в начале 2023 года − если помешает рабочий график в канун рождественских праздников.

"Хотя текст (декларации – Главред) в основном ничем не примечателен, предоставление ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые ушли на его подготовку", – отмечают журналисты.

По информации Politico, в практически финальном проекте документа ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины", а также подтверждают свою "непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости".

Кроме того, они также соглашаются "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственной судьбы", и отмечают, что "жестокая война России" "обострила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру".

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она. И заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

Другие новости: