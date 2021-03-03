Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение

Навальный в СИЗО занимается "увлекательным" делом.
Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что уже находится не в московском следственном изоляторе, а пребывает в городе Кольчугино Владимирской области РФ в СИЗО №3.
Единственным развлечением являются эксперименты в области "высокой кухни", поделился политик в своем аккаунте в Instagram.
Навальный добавил, что сейчас вместе с другими заключенными сушит сухари.
"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно…", – поделился оппозиционер.
Политик пожаловался, что ему не приходят письма, и он не смог попасть в библиотеку.
Отравление Алексея Навального, арест и вердикт суда – что нужно знать
- Алексей Навальный пережил отравление в августе прошлого года – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционер отравлен ядом из группы Новичок.
- Навальный утверждал, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.
- Политик в январе 2021-го вернулся на родину, был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а потом попал под арест.
- Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
- Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- В начале февраля суд приговорил Навального по делу Ив Роше к реальному сроку – он получил 3,5 года колонии общего режима. Сначала оппозиционер находился в московском СИЗО Матросская тишина.
- Евросоюз и США решили наказать Россию санкциями из-за преследования Навального.
Автор: Екатерина Присяжнюк