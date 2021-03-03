Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение

Алексей Навальный пребывает в СИЗО, расположенном во Владимирской области / Reuters

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что уже находится не в московском следственном изоляторе, а пребывает в городе Кольчугино Владимирской области РФ в СИЗО №3.

Единственным развлечением являются эксперименты в области "высокой кухни", поделился политик в своем аккаунте в Instagram.

Навальный добавил, что сейчас вместе с другими заключенными сушит сухари.

"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно…", – поделился оппозиционер.

Политик пожаловался, что ему не приходят письма, и он не смог попасть в библиотеку.

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