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Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение

3 марта 2021, 17:21
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Навальный в СИЗО занимается "увлекательным" делом.

Навальный пребывает в СИЗО, расположенном во Владимирской области России
Алексей Навальный пребывает в СИЗО, расположенном во Владимирской области / Reuters

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что уже находится не в московском следственном изоляторе, а пребывает в городе Кольчугино Владимирской области РФ в СИЗО №3.

Единственным развлечением являются эксперименты в области "высокой кухни", поделился политик в своем аккаунте в Instagram.

Навальный добавил, что сейчас вместе с другими заключенными сушит сухари.

"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно…", – поделился оппозиционер.

Политик пожаловался, что ему не приходят письма, и он не смог попасть в библиотеку.

Отравление Алексея Навального, арест и вердикт суда – что нужно знать

  • Алексей Навальный пережил отравление в августе прошлого года – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционер отравлен ядом из группы Новичок.
  • Навальный утверждал, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.
  • Политик в январе 2021-го вернулся на родину, был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а потом попал под арест.
  • Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
  • Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • В начале февраля суд приговорил Навального по делу Ив Роше к реальному сроку – он получил 3,5 года колонии общего режима. Сначала оппозиционер находился в московском СИЗО Матросская тишина.
  • Евросоюз и США решили наказать Россию санкциями из-за преследования Навального.

Алексей Навальный
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