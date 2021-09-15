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Названы три проблемы на пути запуска в работу Северного потока-2

15 сентября 2021, 07:24

Трубопровод из РФ в Германию механически завершен, но предстоит закончить технические работы, решить проблемы безопасности и выполнить нормативные требования.

Северный поток 2
Германии нужно подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза / Фото Reuters

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено. Но для запуска газопровода в работу существуют несколько препятствий, о них говорится в статье для издания Politico.

Первое препятствие - это окончательная сварка и технические работы.

"Две последние секции металлической трубы были сварены вместе на датско-немецкой морской границе, а затем в пятницу утром опущены на морское дно. Но неясно, нужно ли по-прежнему физически соединять нитки морских трубопроводов на суше в России и Германии - это последний шаг, который называется "золотой сваркой", - говорится в статье.

Кроме того, оператору СП-2 предстоит провести пуско-наладочные работы, которые могут занять до трех месяцев. В частности, необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем, пишет обозреватель Америка Эрнандез.

Второй важный момент - Северному потоку-2 нужно получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации. При этом автор статьи напомнила, что американский сенатор Джеймс Риш заявлял, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадет под санкции США.

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Третье условия для запуска СП-2 - это нормативное одобрение. Федеральному сетевому агентству Германии также нужно подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.

Читайте такжеВ Украине раскрыли сценарий блокирования Северного потока – 2Северный поток-2 представил свои документы 11 июня. Процесс сертификации может занять до 10 месяцев и позволяет Европейской комиссии высказать свое мнение по проекту постановления до принятия окончательного решения.

Отмечается, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности Германии.

Сделка по СП-2 между Германией и США

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что сделка Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому украинское государство и в дальнейшем будет противодействовать проекту и вести переговоры с Западом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности страны.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

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газопровод Северный поток-2 новости Украины и мира
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