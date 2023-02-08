"Не бойся, папа рядом": маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами в Сирии

После землетрясения в Сирии спасатели достали из-под завалов дома маленькую девочку, которая провела там 12 часов.
Девочка была извлечена из-под обломков одного из жилых домов в городке Африн в сирийской провинции Алеппо сообщает издание vesty.co.il.
Ребенка вынесли на поверхность живым и передали на руки отцу.
"Не бойся, папа рядом, Нур, посмотри на меня", – поддерживал крошку спасатель во время операции.
На видео зафиксировано покрытое плотным слоем пыли лицо девочки, а также как спасатель просит ее поговорить с отцом, посмотреть на него и убедиться, что вокруг делается все ради ее спасения.
Кадры опубликовала организация "Белые шлемы", которая проводит спасательную операцию в районах Сирии, подконтрольных противникам режима президента Башара Асада.
Землетрясение в Турции и Сирии 2023
Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.
Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.
Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.
В ВООЗ считают, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз.
Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.
Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.
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