"Не бойся, папа рядом": маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами в Сирии

Девочка была извлечена из-под обломков одного из жилых домов в городке Африн в сирийской провинции Алеппо.

Спасение ребенка в Сирии / скриншот

После землетрясения в Сирии спасатели достали из-под завалов дома маленькую девочку, которая провела там 12 часов.

Девочка была извлечена из-под обломков одного из жилых домов в городке Африн в сирийской провинции Алеппо сообщает издание vesty.co.il.

Ребенка вынесли на поверхность живым и передали на руки отцу.

"Не бойся, папа рядом, Нур, посмотри на меня", – поддерживал крошку спасатель во время операции.

На видео зафиксировано покрытое плотным слоем пыли лицо девочки, а также как спасатель просит ее поговорить с отцом, посмотреть на него и убедиться, что вокруг делается все ради ее спасения.

Спасенная девочка / скриншот с видео

Кадры опубликовала организация "Белые шлемы", которая проводит спасательную операцию в районах Сирии, подконтрольных противникам режима президента Башара Асада.

Землетрясение в Турции и Сирии 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

В ВООЗ считают, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз.

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

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