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"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

Руслана Заклинская
29 декабря 2023, 23:51
Польша готова быстро и эффективно реагировать на любые подобные нарушения воздушного пространства.
'Не испытывайте наши границы': Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ
Польша предупредила РФ о "более жесткой реакции" в случае повторения провокации с ракетой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генеральный штаб ВСУ

Польша будет жестче реагировать на подобные инциденты нарушения воздушного пространства Россией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский журналистам после встречи с российским дипломатом, передало издание WPolityce.pl.

Бартошевский предупредил уполномоченного по делам РФ Андрея Ордаша, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это является испытанием нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

"Я могу заверить вас, что мы в состоянии быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", - сказал представитель МИД Польши.

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Бартошевский также отметил, что любая ракета, которая пересечет границу, будет немедленно сбита, а Польша будет активно укреплять свою оборонную инфраструктуру, направляя усилия на повышение безопасности страны в 2024 году.

"Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", - добавил Бартошевский.

Падение ракеты в Польше

Напомним, в результате ракетной атаки России 29 декабря по территории Украины, неизвестный объект залетел на территорию Польши. Инцидент подтвердило оперативное командование Вооруженных сил Польши, которое задействовало свои силы и средства в ответ на угрозу.

Также из-за падения неизвестного объекта на территории Польши проводились исследования его происхождения. Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что подобные инциденты в соседних странах уже стали следствием массированных ракетно-дроновых атак России на Украину.

Для объяснения ситуации МИД Польши вызвал на встречу российского дипломата Андрея Ордаша. Ему вручили ноту протеста.

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