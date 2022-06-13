Немецкие БМП Marder уже отремонтировали, они готовы к бою

Немецкие БМП Marder готовы к отправке / коллаж Википедия / ua.depositphotos.com

Немецкий военный завод Rheinmetall отремонтировал первые БМП Marder. Таким образом машины уже готовы к отправке. Об этом заявил гендиректор завода Армин Паппергер, сообщает 24 канал.

"Мы занимаемся ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что пока неизвестно, куда отправят Marder - Украине или Греции.

Ранее сообщалось, что ситуация и с боевыми машинами Marder может затянуться. Греция должна была получить от Германии эти автомобили, как замену советских моделей, которые передаст Украине. Эти машины в основном размещены на греческих островах и, вероятно, не будут выведены, пока машины Marder не будут доставлены готовыми к развертыванию. Это ожидается не раньше осени-зимы.

Производитель машин Marder был удивлен, ведь компания хотела продать машины непосредственно Украине.

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Германия не передает Украине оружие

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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