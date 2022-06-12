"Украина истекает кровью на ваших глазах": посол раскритиковал Германию за отказ предоставить Marder

Немецкая БМП Marder / Facebook Bundeswehr

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия затягивает поставки Украине боевых машин пехоты Marder, которые уже модернизированы и могут быть отправлены в Киев немедленно.

Он напомнил, что Украина на глазах истекает кровью.

"Уважаемое правительство. Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны России. ПОЧЕМУ?", - написал Мельник в Twitter.

Отметим, немецкий машиностроительный и оружеостроительный концерн Rheinmetall модернизирует боевые машины пехоты Marder, которые раньше были на вооружении Бундесвера, и уже готов передать первые БМП Украине.

Как пишет Bild, гендиректор предприятия Армин Паппергер рассказал, что сейчас идет ремонт 100 бронетранспортеров.

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Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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