"Нервный тик начался": Путин на встрече с Си Цзиньпином устроил "жаркие" танцы

Как обратили внимание пользователи Сети, Путин начал плясать ногами и схватился руками за стол.

Путин, Си Циньпин / скриншот

​Сегодня 20 марта прибыл в Москву на встречу с диктатором Владимиром Путиным, которому выдали ордер на арест, президент Китая Си Цзиньпин.

Президент-диктатор Путин на встрече с Си Цзиньпином не мог контролировать свои ноги.

Как обратили внимание пользователи Сети, Путин начал плясать ногами и схватился руками на стул.

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Во время приветствия своего коллеги в Москве он регулярно дергался, ноги трусились и "танцевали".

Пользователи Сети в комментариях отмечают, что у Путина "нервный срыв или судороги начали хватать".

Кроме того, в Сети заметили еще одну странную вещь. Обычно диктатор встречает у себя гостей за метровыми столами.

"Так близко Путин ни к кому еще не был: для встречи с Си Цзиньпином кремлевский упырь выбрал самый маленький столик?", - пишет советник МВД Антон Геращенко.

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоится на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и возобновить связи с Западом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.

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