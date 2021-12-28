УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолет

28 декабря 2021, 17:53

Никто из присутствующих на борту не выжил.

Пассажирский самолет разбился в США / Marcella Lee/Twitter

В США в Южной Калифорнии в районе города Эль Каджон разбился пассажирский самолет.

По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, когда он потерпел крушение.

"Самолет должен был приземлиться на поле Гиллеспи в Эль Каджоне. На данный момент у нас нет информации о том, откуда прилетел самолет и сколько человек было на борту". Пожарным не удалось обнаружить выживших на месте крушения", - сообщили в департаменте шерифа.

Издание CNN сообщает, что никто из присутствующих на борту не выжил.

Медицинский эксперт проведет расследование и установит личности жертв после того, как члены семьи будут оповещены.

Реклама

Предварительная причина авиакатастрофы

Издание отмечает, что за час до авиакатастрофы видимость вблизи аэропорта упала и пилоту необходимо было следовать правилам полетов по приборам.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте были уведомлены и будут заниматься расследованием авиакатастрофы.

Ранее сообщали, что российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции в субботу, 14 августа. Экипаж Минобороны РФ помогал тушить лесные пожары в курортной стране.

Кроме того, момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео.

Читайте также:

viber
новости США авиакатастрофа
Сейчас вы просматриваете новость «Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолет». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымПриносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаСамый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022 Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутСамый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минут Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкойКаменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой
18:40

Бегал голым по морозу, а полиция проехала мимо: под Мариуполем замерз мужчина

18:31

Новая мечта, яркий роман и карьерный рост: гороскоп на январь 2022 года для РыбВидео

18:28

Netflix ответили за оскорбление украинок перед Министром культуры Александром Ткаченко

18:07

Успех в карьере и деньгах: знаки, которые достигнут финансового процветания в Новый год 2022

18:01

В суд через Дію: в государственном приложении появилась новая функцияВидео

Реклама
17:53

Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолетВидео

17:25

В Украине взлетят цены на газ: поставщики опубликовали новые тарифы на январьВидео

17:24

У 84-летнего Джека Николсона деменция: "Доживает свои последние грустные дни"

17:22

Если бы политиков не было: Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей

17:17

Заседание СНБО перенесли: когда состоитсяВидео

17:09

Скандальный священник из Полтавы вызвал недоумение у общества постом о непогодеВидео

16:49

Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик в новогодней промо-кампанииВидео

16:43

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

16:33

Автомобиль разнесло вдребезги: в ужасном ДТП в Словакии разбились двое украинцев

16:31

"На грани закрытия": украинские хлебозаводы предупреждают о перебоях с поставками хлебаВидео

16:28

Отбор газа из ПХГ ниже, чем в прошлом году: Украина в отопительный сезон потратила более 25% топливаВидео

16:10

В Кабмине рассказали, когда выдадут "тысячу Зеленского" без смартфона, и что делать, если нет NFCВидео

15:54

Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в УкраинеВидео

15:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

15:38

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне есть!" Как маленькая, но гордая столовая победила Фонд госимущества актуально

Реклама
15:27

В Киеве зарегистрировали новые случаи Омикрона: власти резко ужесточают карантинВидео

15:27

Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье

15:14

Штамм коронавируса Омикрон может не обнаруживаться ПЦР-тестами: как его определитьВидео

14:51

В Минобороны ответили на петицию против воинского учета для женщинВидео

14:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

14:16

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

14:10

Звезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем белье

13:51

Воинский учет для женщин: Минобороны планирует перевести процесс в онлайн

13:44

"Большая стройка" отремонтирует трассу М-14 между Одессой, Николаевом и Херсоном

13:43

"Когда уже все подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

13:00

Гороскоп на завтра 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

12:59

Требования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и МосквыВидео

12:47

Клуб УПЛ оштрафовали за интервью на русском языке

12:39

Рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро

12:02

На Одесчине маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и врезалась в BMW: много пострадавших

11:44

В РФ заявили, что готовы применить войско для "защиты своих граждан" за границей

11:34

Роман Цимбалюк. Русские предлагают вешать украинцев на фонарях, но они не нацистыВидеоблоги

11:29

Замминистра образования Гарбарука уволили после скандала с откровенным нарядом его помощницы

11:27

Под Новый год 2022 цены на такси вырастут до небес: во сколько обойдется поездка

11:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

Реклама
11:17

Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопадаВидео

10:45

Михаил Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"ФотоВидео актуально

10:02

Главная задача Путина: Кулеба объяснил, чего добивается РФ, стягивая войска на границу с УкраинойВидео

10:00

Куда спрятаться в случае военного вторжения: все, что нужно знать о защитных укрытиях в Украине

09:58

Путешествия – в приоритете: украинцы тратят миллионы на железнодорожные билеты из ковидных выплатВидео

09:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

09:17

Отец не выдержал: мужчина на Черкасчине воткнул нож сыну в спину, заступаясь за жену

08:41

Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки

08:35

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2021: Ракам – исполнение желаний, Весам – потери, Козерогам – большие деньгиВидео

08:24

"Деньги не выдал, но с баланса списал": терминал ПриватБанка "съел" у клиента деньги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять