Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет разбился в США / Marcella Lee/Twitter

В США в Южной Калифорнии в районе города Эль Каджон разбился пассажирский самолет.

По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, когда он потерпел крушение.

"Самолет должен был приземлиться на поле Гиллеспи в Эль Каджоне. На данный момент у нас нет информации о том, откуда прилетел самолет и сколько человек было на борту". Пожарным не удалось обнаружить выживших на месте крушения", - сообщили в департаменте шерифа.

Издание CNN сообщает, что никто из присутствующих на борту не выжил.

Медицинский эксперт проведет расследование и установит личности жертв после того, как члены семьи будут оповещены.

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Предварительная причина авиакатастрофы

Издание отмечает, что за час до авиакатастрофы видимость вблизи аэропорта упала и пилоту необходимо было следовать правилам полетов по приборам.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте были уведомлены и будут заниматься расследованием авиакатастрофы.

Ранее сообщали, что российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции в субботу, 14 августа. Экипаж Минобороны РФ помогал тушить лесные пожары в курортной стране.

Кроме того, момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео.

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