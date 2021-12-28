Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолет

Никто из присутствующих на борту не выжил.
В США в Южной Калифорнии в районе города Эль Каджон разбился пассажирский самолет.
По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, когда он потерпел крушение.
"Самолет должен был приземлиться на поле Гиллеспи в Эль Каджоне. На данный момент у нас нет информации о том, откуда прилетел самолет и сколько человек было на борту". Пожарным не удалось обнаружить выживших на месте крушения", - сообщили в департаменте шерифа.
Издание CNN сообщает, что никто из присутствующих на борту не выжил.
Медицинский эксперт проведет расследование и установит личности жертв после того, как члены семьи будут оповещены.
Предварительная причина авиакатастрофы
Издание отмечает, что за час до авиакатастрофы видимость вблизи аэропорта упала и пилоту необходимо было следовать правилам полетов по приборам.
Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте были уведомлены и будут заниматься расследованием авиакатастрофы.
Ранее сообщали, что российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции в субботу, 14 августа. Экипаж Минобороны РФ помогал тушить лесные пожары в курортной стране.
Кроме того, момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео.
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