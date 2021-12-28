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Посадил самолет и направил тысячи беженцев к границе ЕС: Лукашенко назвали коррупционером года в мире

28 декабря 2021, 00:01
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В этом году "претендовали" рекордные 1166 кандидатов, впервые звание было присуждено единогласно.

Лукашенко
Александра Лукашенко эксперты единогласно назвали коррупционером года в мире / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил звание "Коррупционер года-2021" по версии Центра исследования коррупции и организованной преступности. По мнению экспертов, среди его "заслуг", которые инкриминируют политику, оказались посадка самолета Ryanair в Минске, миграционный кризис на границе с Евросоюзом и дезинформация по вопросам эпидемии COVID-19.

На сайте организации OCCRP указано, что в этом году число претендентов стало рекордным – 1166 кандидатов, которых "номинировали" эксперты и читатели. В жюри попали шесть журналистов и экспертов в сфере борьбы с коррупцией. Эксперты считают Лукашенко причастным к ряду незаконных действий, на основании чего его признали "коррупционером года".

За какие "заслуги" Лукашенко назвали "коррупционером года в мире"

  • Организация потоков государственных финансовых средств Беларуси приближенным к его семье олигархам
  • Отправка тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом и последующая провокация миграционного кризиса
  • Распространение дезинформации об эпидемии коронавируса и лечении заболевания
  • Посадка в Минске самолета рейса Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

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