Новые ракеты и Javelin: США передают Украине мощнейшую военную помощь

4 апреля США объявили о выделении Украине новой военной помощи.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, это новый и критически важный пакет помощи Украине в сфере безопасности.
"Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Что передает США Украине
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные мины;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
- Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
- 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
- 61 тяжелый топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.
В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине
- дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- Девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
- 3 радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
- Ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- приблизительно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
- семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
- восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
- бронированные мостовые системы;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование защищенной связи;
- терминалы и услуги SATCOM;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.
Военная помощь Украине
23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.
Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.
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