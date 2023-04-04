Новые ракеты и Javelin: США передают Украине мощнейшую военную помощь

Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны.

Военная помощь США Украине / Фото: president.gov.ua

4 апреля США объявили о выделении Украине новой военной помощи.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, это новый и критически важный пакет помощи Украине в сфере безопасности.

"Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

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Что передает США Украине

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные мины;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;

Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;

11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;

61 тяжелый топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине

дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

Девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;

3 радара воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды "ГРАД";

Ракетные установки и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

приблизительно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;

семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;

восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;

бронированные мостовые системы;

четыре машины материально-технической поддержки;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

оборудование защищенной связи;

терминалы и услуги SATCOM;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

Военная помощь Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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