Объявившему голодовку Навальному грозит кома – невролог

Алексей Навальный из-за голодовки может впасть в кому, полагает невролог / Reuters

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии №2, расположенной в городе Покров, и объявил голодовку, снова может впасть в кому.

Для политика опасна голодовка, рассказал невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Алексей Баринов, сообщает openmedia.io.

По словам врача, Навальному может навредить голодовка, поскольку он пережил тяжелое отравление.

"…Он же перенес тяжелое отравление. Конечно, это (голодовка – Ред.) может быть для него поводом опять впасть в кому", – заявил медик.

Почему Алексей Навальный объявил голодовку

Сторонники Навального сообщили, что в колонии у политика были сильные боли в спине, отнималась нога и при этом ему не предоставляли надлежащую медицинскую помощь.

Позже оппозиционер объявил голодовку – отказался принимать пищу до того момента, пока его не осмотрит врач. Навальный просил, чтобы к нему допустили Алексея Баринова.

Отравление Алексея Навального и решение суда

Навальный в августе прошлого года был отравлен и впал в кому, позже его лечили в Берлине. На Западе эксперты выяснили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.

Оппозиционер утверждал, что к отравлению причастен российский президент Владимир Путин. В Кремле отвергали обвинения.

В январе Навальный вернулся в РФ, его задержали после прилета и арестовали. Основанием для лишения свободы стало то, что на родине его объявили в розыск в конце декабря 2020-го.

Политика обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.

В начале февраля суд дал Навальному по этому делу 3,5 года колонии общего режима.

Евросоюз и ряд стран Запада вступились за политика и ввели санкции против РФ.