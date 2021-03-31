Оппозиционер Навальный объявил голодовку

Навальный объявил голодовку / instagram/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали сразу после возвращения в Москву из Германии, объявил голодовку в тюрьме. Политик отказывается принимать пищу, пока его в не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность, сообщает его страница в Instagram.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - отметил Навальный.

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