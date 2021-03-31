Оппозиционер Навальный объявил голодовку

Российский оппозиционер, которого отправили в СИЗО сразу после возвращения в Москву из Германии, отказывается принимать пищу, пока его в не осмотрит врач.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали сразу после возвращения в Москву из Германии, объявил голодовку в тюрьме. Политик отказывается принимать пищу, пока его в не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность, сообщает его страница в Instagram.
"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - отметил Навальный.
Отравление Навального - о чем ранее писал Главред:
- В августе 2020 Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.
- Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
- Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.
Автор: Екатерина Трохимчук