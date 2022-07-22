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"Он бизнесмен, а не самурай": экс-спичрайтер Путина спрогнозировал дальнейшие действия президента РФ

22 июля 2022, 12:07

Нет никаких оснований считать, что Владимир Путин способен на несгибаемое мужество. Его политические позиции будут слабеть, считает Аббас Галлямов.

Владимир Путин
Владимир Путин еще никогда не подходил так близко к краю пропасти, считает Галлямов / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно будет вынужден признать, что он проиграл. Уже сейчас он "находится на краю пропасти". Такое мнение озвучил бывший спичрайтер президента РФ, политолог Аббас Галлямов.

Галлямов, который хорошо знаком с психотипом главы РФ, сказал в интервью Радио Свобода, смирился ли Путин со статусом "террориста №1".

"Тут, как говорится, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Ему, конечно, это не нравится, но объективно это уже произошло. Он эту репутацию уже приобрел. Путин будет бороться не с этой репутацией, он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего, слабака, вот что ему по-настоящему угрожает", - считает политолог.

При этом, по мнению Галлямова, с репутацией проигравшего Путин ничего сделать не сможет.

"Его политические позиции будут слабеть, как не крути", – уверен бывший спичрайтер Путина.

Также у Галлямова спросили, может ли президент РФ дать задний ход или же продолжит повышение ставок.

"В какой-то момент все ломаются. Никогда еще Путин не подходил так близко к краю пропасти. По мере его ослабления шанс на то, что элита выступит против, возрастает. Он бизнесмен, а не самурай. Значит рано или поздно он прогнется и проиграет. Никаких оснований считать, что он способен на несгибаемое мужество и способен шагнуть в могилу, не дрогнув, нет", – резюмировал Галлямов.

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Как сообщал Главред, в России исчерпываются ресурсы, поэтому армия страны-агрессора стремительно теряет темпы. Сейчас главной целью Путина является завоевание Донецкой области в ее административных границах. Однако эти попытки пока безуспешны. Как рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, Путин уже не раз ставил перед своей армией сроки, в которые Донетчина должна была быть захвачена (сначала 9 мая, потом другие даты в июне и июле), однако оккупантам снова и снова не удается этого сделать.

Напомним, во время своего очередного публичного выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы Путин заявил, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" в рамках своей военной агрессии в Украине. Данное заявление прозвучало довольно странно на фоне огромных потерь РФ в личном составе и военной технике.

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