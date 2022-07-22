Путин находится в цейтноте: генерал объяснил, как российский диктатор меняет планы по Украине

Генерал объяснил, как российский диктатор Путин меняет планы по Украине/ УНИАН

В России исчерпываются ресурсы, поэтому армия страны-агрессора стремительно теряет темпы. Сейчас у российского диктатора Владимира Путина главной целью является завоевание Донецкой области в ее административных границах. Однако эти попытки пока безуспешны.

Путин уже не раз ставил перед своей армией сроки, в которые Донетчина должна была быть захвачена (сначала 9 мая, потом другие даты в июне и июле), однако оккупантам снова и снова не удается этого сделать. Об этом рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в эфире проекта FreeДом, пишет УНИАН.

По его словам, российский президент сейчас находится в цейтноте (условия, в которых ощущается острая нехватка времени – ред.)

"Ресурс исчерпывается, Российская Федерация теряет темпы. И, по большому счету, Путин находится в цейтноте. Он хотел прекратить войну еще в марте, с гарантиями невступления в НАТО и снятием санкций. Но эта модель не сработала. Поэтому он пошел на второй этап", – отмечает Маломуж.

Из-за постоянных неудач на фронте Путину пришлось изменить свои планы по Украине. Он переориентировался на Донецкую и Луганскую области. Сейчас он пытается балансировать и найти такой выход из ситуации, чтобы обеспечить себе как получение успеха, так и сохранение имиджа в РФ.

Читайте такжеВ ЦРУ обнародовали неожиданную информацию о состоянии здоровья ПутинаТакже российский диктатор хочет получить определенные дивиденды в Украине, захватив Донетчину и Луганщину и обеспечив южный коридор.

Путин будет вынуждать Украину к переговорам

Путин будет давить на страны Запада, чтобы заставить Украину согласиться на проведение переговоров. Для этого он угрожает уже не только Украине, но и другим государствам. Он постоянно намекает, что может быть более глобальная война, которая приведет к конфронтации с Западом.

Однако Украина никогда не согласится на переговоры, если во время них будет звучать условие, что наше государство якобы должно "отдать" часть своих территорий, подчеркнул генерал Маломуж.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что в России вновь заговорили о возобновлении переговоров по войне в Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин за почти 5 месяцев войны не изменил свои требования. Если бы переговоры проходили сейчас, он бы ставил вопрос так, чтобы российские войска могли закрепиться на оккупированных территориях, а дальше пытался бы установить политический контроль над Украиной.

Напомним, диктатор России Путин не будет бросать ядерные бомбы на Украину, однако вполне может использовать химическое оружие. Такое мнение в материале для агентства Bloomberg высказал экс-глава сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

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