"Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине": Путин мощно побредил перед Госдумой

Путин мощно побредил перед Госдумой / коллаж ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" - в рамках своей военной агрессии в Украине. Об этом он сказал во время своего очередного публичного выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал диктатор.

Но и на этом Путин не остановился. И сказал - мол, Россия не отказывается от мирных переговоров. По его словам, те, кто отказывается от них, должны знать, что "чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться".

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Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечал, что президент РФ Владимир Путин использует угрозы применения ядерного оружия как элемент шантажа. Однако возможность использования тактического ядерного оружия исключать нельзя.

До того много раз появлялась информация, что Путин серьезно болен. Ранее британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ, писало, что Путин страдает опасным заболеванием – медики обнаружили у него рак крови.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, который ранее руководил отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

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