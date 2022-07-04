"Путин лично руководил наступлением": в МВД назвали причину отвода ВСУ из Лисичанска

В районе Северодонецка и Лисичанска была собрана большая часть российских войск, подчеркнул Вадим Денисенко.
В боях за Лисичанск Луганской области войска российских оккупантов приблизительно в 10 раз превышали количество военнослужащих ВСУ на этой территории, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.
Как подчеркнул он в эфире Сurrenttime, президент РФ Владимир Путин дал указ в максимально короткие сроки, не жалея ни людей максимально быстро пробовать двигаться по территории Луганской и Донецкой области.
"Они не жалели ни людей, ни техники. Интенсивность боев была такая, которой в Европе не было с 1944-1945 годов. Может быть, даже и в мире не было со времен Второй мировой войны. Судя по всему, Путин лично руководит этой кампанией сейчас", - отметил он.
Собеседник уверен, что в районе Северодонецка и Лисичанска была собрана большая часть российских войск, какую они смогли собрать на сегодняшний момент.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что ВСУ не допустили окружения своих подразделений на линии фронта.
"Война 21-го столетия – это не столько война за территорию, сколько за то, чтобы сберечь свою живую силу, свою технику для того, чтобы потом, перегруппировавшись, перейти в наступление", - добавил Денисенко.
Напомним, утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.
3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.
К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.
Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.
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