Отказаться от Бандеры ради ЕС: в РФ пропагандисты сваляли дурака с новым фейком об Украине

В РФ пропагандисты сваляли дурака с новым фейком об Украине / коллаж фото УНИАН

В стране-агрессоре, России, тамошние пропагандисты вновь пытаются вбросить фальшивый нарратив. Мол, Украине европейские бюрократы уже предъявили обязательное требование вступления в Евросоюз ‒ прекратить чтить память на государственном уровне Степана Бандеры. Такое сообщение опубликовал в Telegram Центр противодействия дезинформации при украинском СНБО.

Свой фальшивый нарратив россияне пытаются доказывать словами, которые в эфире французского телеканала BFM TV Арно Кларсфельда ‒ адвоката "Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев". Дескать, обязательно необходимо переименовать украинские улицы, которые были названы в честь Бандеры. Причем этот юрист уже попадался на транслировании кремлевских идей ‒ якобы РФ и Украина "обязаны найти компромисс по Донбассу".

В Центр противодействия дезинформации лишний раз напомнили, что основные требования вступления Украины в Евросоюз ‒ скорейшее проведение реформ и полное соответствие украинского законодательства законам ЕС.

"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных "экспертов", чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", ‒ сообщили в ЦПД.

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Напомним, ранее роспропагандисты закинули фейк о том, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Кроме того, по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных", ‒ говорят чиновники из ЦПД.

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