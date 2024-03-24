Париж отправит войска в Украину, а РФ сунется в Польшу и страны Балтии – прогноз

После президентских выборов в РФ можно ждать нового витка "закручивания гаек", заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
"Пещеру (РФ – ред.) обязательно отключат от внешнего мира, то есть скоро будет невозможно дозвониться по WhatsApp, Viber и т.д., поскольку всё это будет отрублено. Никакого Google, никакого YouTube – ничего", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Писатель считает, что в РФ вскоре всё будет "законопачено" и нацелено на решительную схватку с Западом.
"Сначала через Украину, а потом уже с самим Западом на украинской территории. И, конечно же, Россия ещё сунется в сторону стран Балтии и Польши", - не исключил он.
В то же время собеседник прокомментировал вопрос вероятности появления французских военных в Украине.
"Я думаю, что уже в ближайшие несколько недель, может быть, месяцев. Очень скоро: через 2-3 недели, месяц или два", - добавил Сотник.
Смотрите видео - чат с Александром Сотником:
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Вероятность отправки войск в Украину
Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.
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