Париж отправит войска в Украину, а РФ сунется в Польшу и страны Балтии – прогноз

В РФ вскоре всё будет нацелено на решительную схватку с Западом, уверен Александр Сотник.

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Александр Сотник спрогнозировал развитие ситуации в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, росСМИ

После президентских выборов в РФ можно ждать нового витка "закручивания гаек", заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Пещеру (РФ – ред.) обязательно отключат от внешнего мира, то есть скоро будет невозможно дозвониться по WhatsApp, Viber и т.д., поскольку всё это будет отрублено. Никакого Google, никакого YouTube – ничего", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Писатель считает, что в РФ вскоре всё будет "законопачено" и нацелено на решительную схватку с Западом.

"Сначала через Украину, а потом уже с самим Западом на украинской территории. И, конечно же, Россия ещё сунется в сторону стран Балтии и Польши", - не исключил он.

В то же время собеседник прокомментировал вопрос вероятности появления французских военных в Украине.

"Я думаю, что уже в ближайшие несколько недель, может быть, месяцев. Очень скоро: через 2-3 недели, месяц или два", - добавил Сотник.

Смотрите видео - чат с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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