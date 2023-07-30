Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

Пентагон получит контроль над терминалами в Украине, чтобы устройства выполняли ключевые функции и определенные миссии в ходе войны.

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​ Ллойд Остин одобрил сделку о новых терминалах и услугах спутникового интернета Starlink для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram

В июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового интернета Starlink. Это даст возможность украинским военным получать доступ к интернету, не опасаясь прерывания сигнала.

Как пишет The New York Times, сделка между Пентагоном и Starlink была заключена для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций.

По словам источников NYT, знакомых с договором, Пентагон получит контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины, чтобы новые устройства имели возможность реализовать поставленные цели.

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Стоит отметить, что в отличие от традиционных оборонных подрядчиков, чьи продажи оружия в зарубежные страны обычно осуществляются через федеральное правительство США, Starlink является коммерческим продуктом. Это позволяет владельцу компании Илону Маску действовать таким образом, который иногда не соответствует интересам США.

По словам сотрудника Центра стратегических и международных исследований Грегори Аллена, компания Илона Маска довольно открыто выступала против внешней политики США в разгар войны.

Скандал с Илоном Маском и отключением Starlink в Украине

14 октября 2022 года стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

По данным издания CNN, в Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

24 октября американский миллиардер Илон Маск отказался от своих слов и заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

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