УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

Анна Ярославская
30 июля 2023, 09:57 обновлено 30 июля, 10:09
48
Пентагон получит контроль над терминалами в Украине, чтобы устройства выполняли ключевые функции и определенные миссии в ходе войны.
Ллойд Остин, Илон Маск
​ Ллойд Остин одобрил сделку о новых терминалах и услугах спутникового интернета Starlink для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram

В июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового интернета Starlink. Это даст возможность украинским военным получать доступ к интернету, не опасаясь прерывания сигнала.

Как пишет The New York Times, сделка между Пентагоном и Starlink была заключена для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций.

По словам источников NYT, знакомых с договором, Пентагон получит контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины, чтобы новые устройства имели возможность реализовать поставленные цели.

видео дня

Стоит отметить, что в отличие от традиционных оборонных подрядчиков, чьи продажи оружия в зарубежные страны обычно осуществляются через федеральное правительство США, Starlink является коммерческим продуктом. Это позволяет владельцу компании Илону Маску действовать таким образом, который иногда не соответствует интересам США.

По словам сотрудника Центра стратегических и международных исследований Грегори Аллена, компания Илона Маска довольно открыто выступала против внешней политики США в разгар войны.

Скандал с Илоном Маском и отключением Starlink в Украине

14 октября 2022 года стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

По данным издания CNN, в Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

24 октября американский миллиардер Илон Маск отказался от своих слов и заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

Другие новости:

война в Украине Пентагон Илон Маск новости Украины война России и Украины Starlink
Реклама

Главное за день

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

09:57 Мир
"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дронов

"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дронов

09:50 Мир
РФ нанесла ракетный удар по Сумам: погиб человек, еще пятеро - ранены

РФ нанесла ракетный удар по Сумам: погиб человек, еще пятеро - ранены

09:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:57

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

09:50

"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дроновВидео

09:49

Украине надо срочно обратиться к мирумнение

09:23

РФ нанесла ракетный удар по Сумам: погиб человек, еще пятеро - ранены

09:05

Гороскоп на завтра 31 июля 2023: Девам - меньше долгов, Близнецам - повышение

Россия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей КущРоссия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей Кущ
08:43

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты пожаловались на атаку десятков БПЛА

07:29

Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании: что известно

06:31

Вагнеровцы выдвигаются к Сувалковскому переходу: что это может значить?мнение

05:25

Очень сложная головоломка: только люди с высоким IQ решат последний пример

Реклама
04:30

"Пахан драпанул": эксперт объяснил, как "дожать" Путина на переговорахВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июля

03:35

Даже следа на останется: 3 простых способа, как вывести желтые пятна на наволочке

02:20

Гороскоп на август 2023 года для Львов: везение, освобождение и прибыльВидео

02:15

"Путин может устроить сюрприз": астролог спрогнозировал важные события августаВидео

01:35

Загородний спрогнозировал, скоро ли может "устать" Запад от войны в УкраинеВидео

00:43

"НеАнгел" Слава показала своего бойфренда-иностранца

00:28

"Натянутое" лицо Пугачевой крупным планом попало в кадр

00:15

"Нельзя прекратить огонь, на нас наступают": Путин выдал порцию бреда по Украине

29 июля, суббота
22:43

"Продолжаем движение вперед": Маляр заявила о продвижении ВСУ возле Бахмута

22:12

"Решающая фаза наступления": что важно учитыватьмнение

Реклама
22:10

"Успешный удар": ВСУ разбомбили Чонгарский мост

21:59

"Опухоль и синяки": Седокова поделилась результатами МРТ

21:05

Как сказать на украинском "пустить пыль в глаза": Авраменко назвал благозвучный аналог

20:18

РФ ударила ракетой по Сумам: есть разрушения и пострадавшие

20:04

Напуганный оккупант привел 20 товарищей в плен: боец ВСУ рассказал невероятную историюВидео

19:44

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены здания, погибли людиФото

19:42

В Британии рассказали, как РФ уничтожает следующее поколение защитников Украины

19:08

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая духота

18:59

Путин может открыть 2-й фронт возле Польши и Литвы: эксперт объяснил действия вагнеровцев

18:26

Что нужно сделать 31 июля, чтобы привлечь новое благо: приметы и запреты

18:00

"Путин готов найти решение для остановки войны": в Африканском союзе озвучили условие

17:54

Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа: Девам – путешествие, Раку - идиллия

17:40

Украинские звезды зажгли на фестивале у Лаймы Вайкуле

17:38

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

17:20

"РФ будет бить по гражданским": Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой

17:15

Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа: Весам – интуиция, Овну - решение

17:04

"Этот опыт - он трансформирует": Коля Серга оценил военную службу Виталия Козловского

17:00

"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовойФотоВидео

16:18

Оккупанты сами начнут убегать из фронта: Загородний рассказал, когда это произойдетВидео

16:16

Почему "рукавиці" и "рукавички" – это разные вещи: Авраменко ошеломил объяснением

Реклама
16:14

Брэд Питт согласился миром решить дело с проданным Джоли россиянам бизнесом

16:12

Царапины исчезнут на глазах: как отполировать кастрюлю из нержавейки - супер-трюк

15:19

Вагнеровцы двинулись к Сувалкскому коридору: в Польше заявили, что им грозит атака

15:08

Гороскоп на завтра 30 июля 2023: Тельцам – любовь, Весам – хорошие новости

15:02

Будет Голубая Луна: астролог назвал серьезную опасность во время полнолунияВидео

14:24

"Мощные результаты" под Бахмутом: Зеленский неожиданно встретился с бойцами ССОВидео

14:01

Кароль станцевала в ресторане с мужчиной: сын немедленно "приревновал"

13:38

Загадка для самых внимательных: нужно найти змею, спрятанную среди листьев

13:23

В Бурятии ФСБ и ОМОН боролись с куклой в украинском наряде – СМИ

13:08

РФ готовит мощную атаку: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять